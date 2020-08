Vida Urbana Dupla é presa ao tentar jogar celulares e drogas dentro da CPP de Palmas Ação ocorreu durante um reforço no patrulhamento no perímetro da unidade e as provas e presos foram enviados a Polícia Civil para investigação

Uma ação de patrulhamento realizada no perímetro do Núcleo de Custódia e Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas prendeu em flagrante dois homens que tentavam jogar por cima do muro da unidade penal celulares, acessórios eletrônicos e drogas. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 12, e a equipe da Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) repassou as provas e os autuados p...