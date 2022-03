Vida Urbana Dunas do Jalapão recebem mais de mil visitantes durante período de Carnaval Segundo Naturins, devido à alta demanda de turistas, equipes do Parque e da APA do Jalapão intensificaram as atividades de monitoramento e controle da capacidade de carga do atrativo

As dunas do Parque Estadual do Jalapão (PEJ) recebeu, no Carnaval, 1.074 pessoas, segundo o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). O órgão afirmou que devido à alta demanda equipes do PEJ e também da Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão, intensificaram as atividades de controle da capacidade de carga e monitoramento do atrativo, recepcionando e orientando o...