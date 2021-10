Vida Urbana Duda Pereira recorre ao mesmo tempo ao STJ e STF para não ser julgado pelo júri popular Recurso especial ao STJ e outro extraordinário ao STF tentam derrubar decisão do TJTO que decidiu, por unanimidade, que o empresário deve ser julgado pela morte de Vencim Leobas

Cinco meses após a decisão do Tribunal de Justiça (TJ) de prover a recurso do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e, por unanimidade, anular a sentença que havia livrado Eduardo Augusto Rodrigues Pereira, o Duda Pereira de ir a júri popular, acusado de ser o mandante da morte de Wenceslau Gomes Leobas, o Vencim Leobas, o empresário recorreu ao Superior Tribunal de J...