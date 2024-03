Redação Jornal do Tocantins

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram baleados em bairros diferentes na região sul de Palmas na noite de terça-feira (12). A primeira tentativa ocorreu por volta das 19h e a segunda, às 19h45, segundo registro divulgado pela Polícia Militar (PM).

No setor Santa Bárbara, suspeitos em um carro prata, chegaram em frente a casa da vítima, homem de 27 anos, atiraram quatro vezes e fugiram. Os tiros acertaram a coxa direita do homem. A PM informou que a equipe não encontrou o homem ferido, somente um familiar que testemunhou o crime.

A Secretaria da Segurança Pública(SSP) confirmou em nota ao JTo, que a vítima levou um tiro e fugiu. Também informou que as equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa “averiguaram que a vítima não deu entrada em nenhuma unidade hospitalar da cidade”.

Na segunda ocorrência, um homem de 28 anos acabou baleado na perna esquerda na Quadra 17, do setor Lago Sul. A PM informou que a equipe recebeu o chamado na Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA) onde obteve informações que o ferido foi socorrido por populares.

Conforme a PM, a vítima declarou que estava na casa da namorada e, ao sair, um homem alto atirou sete vezes contra ela. Um dos disparos acertou a perna esquerda.

Ele fugiu, pediu ajuda e populares o levaram para a unidade. “O enfermeiro relatou que o caso era estável, a perfuração só atingiu músculos”. A corporação também divulgou que a perícia recolheu oito estojos vazios calibre .380.

Segundo a SSP, quando os policiais civis chegaram no local da ocorrência no setor Santa Bárbara, receberam a informação que havia ocorrido outra tentativa de homicídio mais cedo, no setor Lago Sul.

“A equipe apurou que a vítima chegou a buscar atendimento na UPA Sul, mas quando chegou ao local, a vítima não estava mais e teria fugido da unidade sem ao menos tomar a medicação prescrita”, respondeu em nota.

A secretaria também respondeu que “não é possível afirmar se há ligação entre os casos”, mas confirmou que vai abrir investigação para apurar os fatos.