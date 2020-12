Vida Urbana Duas ruas de ligação do centro até a Via Lago são estendidas em Araguaína Avenida Sadoc Corrêa e Rua Ademar Vicente Ferreira, que no centro já são mão única, terão continuidade de sentido até a Via Lago

A Prefeitura de Araguaína realiza a extinção do sentido único da Rua Ademar Vicente Ferreira e da Avenida Sadoc Corrêa para facilitar a conexão entre o centro comercial da cidade e a Via Lago. As mudanças têm o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e diminuir riscos de acidentes. Conforme a gestão, após a Avenida Filadélfia, no sentido até a Via La...