Duas pessoas morrem em colisão de carro e caminhão na BR-153 Vítimas ficaram presas nas ferragens

Duas pessoas morreram em uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-153. O acidente ocorreu neste domingo, 3, perto de Colinas do Tocantins. As vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local. Conforme apurado pelo G1 Tocantins, as vítimas são dois homens. As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o carro completamente destruído e a eq...