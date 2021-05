Vida Urbana Duas mulheres são presas suspeitas de venderem drogas em Araguaína Segundo a PM, no momento da abordagem, alguns suspeitos fugiram. Já as mulheres, a polícia as abordou ainda no local. Com elas foram encontradas as drogas

Na madrugada de domingo, 23, a Polícia Militar (PM) prendeu duas mulheres, 33 e 40 anos, por tráfico de drogas no Setor Carajás em Araguaína, norte do Estado. Conforme a corporação, junto com as suspeitas foram localizadas: 16 porções de crack, uma porção de cocaína, quantia pecuniária em espécie e dois aparelhos celulares. A polícia relatou que durante patrulhamento neste ...