Vida Urbana Duas mulheres são agredidas por companheiros e outra precisa se esconder para fugir de ex-esposo Casos ocorreram no final de semana em três cidades do Sul do Tocantins; os três suspeitos foram presos em ações da PM

O final de semana registrou três casos de crimes cometidos contra mulheres no Tocantins. As ocorrências atendidas pela Polícia Militar resultaram na prisão de três homens em duas cidades, Gurupi e Peixe, no Sul do Estado. Em Gurupi, no domingo, 1º, a PM prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência. A vítima acionou os militares quando...