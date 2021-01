Vida Urbana Duas mulheres entre os 8 presos por tentar entrar na CPP com drogas em cremes ganham liberdade Uma dela tem emprego e é mãe de uma criança com síndrome de down e outra, o exame laboratorial não confirmou a presença de drogas na pomada que levava para detentos no dia 23

Duas mulheres que estavam no grupo de 8 pessoas presas no dia 23 de dezembro ao tentar entrar na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas com maconha e cocaína dentro de pomadas e medicamentos ganharam a liberdade. A prisão ocorreu após o policial penal que estava de plantão no dia 23 ter feito uma busca em pomadas e medicamentos apresentado...