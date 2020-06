Vida Urbana Drone com celulares e carregadores é abatido por policiais penais ao tentar jogar objetos na CPPP Agentes encontraram equipamento na tela de proteção da área de banho e o abateram, impedindo a entrega de objetos aos detentos

A Polícia Penal que atua na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas abateu um drone com pelo menos dois aparelhos celulares, 10 chips, e carregadores no início da tarde deste domingo, 28. Segundo a ocorrência registrada pelos agentes, por volta de 13h25 os Policiais Penais que faziam a segurança na muralha da CPP receberem um comunicado via rádio pelo contro...