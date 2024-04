Vida Urbana Drogas avaliadas em mais de R$ 5 milhões são incineradas pela polícia Foram aproximadamente 300 kg de drogas entre maconha, cocaína e crack

Cerca de 300 kg de drogas, avaliadas em aproximadamente R$5 milhões, foram queimadas nesta sexta-feira (19) pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc). Entre os entorpecentes tinham maconha, cocaína e crack.