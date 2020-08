O promotor de Justiça aposentado José Kasuo Otsuka, de 67 anos, morreu na madrugada deste sábado, 8, vítima de Covid-19. Dr. Kasuo, como era conhecido, estava internado desde a última quarta-feira, 29, na Capital. Em virtude da pandemia, não haverá velório e o sepultamento será às 11 horas no Cemitério Jardim das Acácias em Palmas.

A informação é do Ministério Público do Tocantins (MPTO) que lamentou a morte e, em nota, desejou a família "conforto neste momento de dor". “Dr. Kasuo era notável por sua atuação, ele deixa um legado para nós, um exemplo de profissional que nos servirá como guia”, ressaltou a procuradora-geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira, que decretou luto de três dias no âmbito do Ministério Público.

Dr. Kasuo era casado e deixou dois filhos.

Histórico

Conforme o MPTO, Dr. Kasuo deixa um legado para a história do Ministério por sua atuação em defesa dos idosos, das mulheres e dos Direitos Humanos. “Demonstrava amor pelo trabalho ministerial e pelo ideal de promoção da Justiça”, diz a nota. Ele também atuou como coordenador do curso de Direito da Universidade do Tocantins (Unitins).

No Ministério Público, começou a carreira em 1991 e titularizado na Promotoria de Justiça de Axixá. Também atuou nas comarcas de Pedro Afonso, Guaraí, Colinas, Araguacema, Arapoema, Paranã, Natividade, Palmeirópolis, Taguatinga, Arraias, Aurora, Itacajá, Cristalândia, Pium, Colmeia e Novo Acordo.

Em 1998 era assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça e no ano seguinte removido para atuar na Capital. Também assumiu a chefia de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça em 2000 e 2012. Coordenou o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e o Centro de Apoio Operacional da Mulher. Também foi assessor no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Em outras ações, integrou as Comissões Permanentes de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e de Defesa dos Direitos da Pessoa Com Deficiência e do Idoso.