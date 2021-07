Vida Urbana Dos atendimentos de clientes insatisfeitos deste ano, 8,65% são contra a BRK Ambiental Ainda sobre essas reclamações, 31 delas, ou seja, 3% são de insatisfações quanto ao serviço de ligação

A funcionária pública Sheyla Oliveira Virgínio conta que alugou uma casa e precisou transferir a titularidade do local e religar a água. “Esse processo é dificílimo com a BR. Eles dão a opção por e-mail ou pelo whatsApp. No e-mail eles pedem vários documentos e daí mandei todos, um dia depois esse tipo de serviço é pelo whatsApp e no whatsApp se não responder por 10 m...