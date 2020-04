De acordo com o mapa virtual da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, denominado de Painel Epidemiológico da Covid-19 e que mostra os números na Capital, dos 17 casos, quatro não estão na região central da cidade. Assim que foi lançada, a plataforma indicava através da geolocalização, os casos descartados, confirmados e investigados.

Agora, apenas os casos confirmados aparecem localizados no mapa na cor vermelha e os números dos descartados e notificados ficam disponíveis em amarelo e verde, respectivamente. A Semus garante que as coordenadas fazem referência à quadra ou bairro e não representam o endereço do cidadão. Até o dia 28 de março, todos os casos confirmados estavam na região central de Palmas.

Em consulta realizada nesta terça-feira, 14, dos 17 infectados três estão, respectivamente, nos bairros do Jardim Aureny II, Santa Fé e Taquaralto. Outro caso distante do centro, está na quadra 1.603 Sul. Os outros infectados estão nas quadras: 204 Sul (3), 110 Sul (3), 108 Sul (1), 205 Sul (1), 107 Norte (1), TO 050 (1), 407 Sul (1), 605 Sul (1) e 404 Sul (1). Acesse o mapa atrtavés do link.