Vida Urbana Dono de oficina denuncia e PM prende grupo suspeito de roubos e outros crimes em Miracema Polícia prendeu três homens, uma mulher e apreendeu dois menores de idade que teriam envolvimento com roubos na região; eles poderão responder ainda por crimes de receptação, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes

Por suspeita da prática dos crimes de receptação, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, e posse irregular de arma de fogo, a Polícia Militar (PM) prendeu na manhã do último sábado, 18, um grupo suspeito de cometer vários crimes no município de Miracema e entorno. De acordo com informações da PM, os militares prenderam, por volta das 11 horas, três h...