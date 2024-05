Vida Urbana Dono de ferro velho é preso suspeito de matar vizinho após discussão Crime aconteceu na rodovia TO-020, no loteamento Coqueirinho, saída para Aparecida do Rio Negro, no dia 7 de abril deste ano

A Polícia Civil prendeu o dono de um ferro velho, conhecido como “Japão” suspeito de matar Leonan Fernandes Alves, de 45 anos, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na rodovia TO-020, no loteamento Coqueirinho, saída para Aparecida do Rio Negro, no dia 7 de abril deste ano. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com as...