Vida Urbana Dona Regina abre dez novas UCI para recém-nascidos após aumento de partos prematuros na pandemia Hospital passa a contar com contar com 30 leitos de leitos de Unidade de Cuidados Intermediários

Mais dez leitos de Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos (UCI/RN) foram abertos no Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR). A abertura ocorreu no final de semana e esse espaço atenderá a crescente demanda de recém-nascidos prematuros, que subiu consideravelmente no período da pandemia da Covid-19. Conforme a Secretaria Estadu...