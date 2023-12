Vida Urbana Dois soldados da turma de 2022 e um sargento de 2007 são os indiciados por morte e ocultação Ministério Público diz que o trio entregou armas e está afastado das funções. Saiba quem são os militares suspeitos de matar e ocultar o corpo do músico Joan Reis, em abril.

Os três policiais militares presos e indiciados pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 1° de novembro, suspeitos de matar e ocultar o corpo do músico Joan Braga dos Reis, 33 anos, são dois soldados que ingressaram na carreira no último concurso da corporação, em 2022, e um 2°sargento que pertence à Polícia Militar do Tocantins desde 2007. Os dados de ingresso consta...