Vida Urbana Dois motociclistas morrem em acidentes de trânsito na TO-010 em Porto Nacional Em um dos casos, vítima colidiu com a moto que pilotava de frente com um carro e em outro, homem morreu após bater em caminhonete e atingir poste na entrada de ponte

Dois motociclistas que se envolveram em colisões com outros veículos morreram neste domingo, 30, morreram em Porto Nacional. Os acidentes ocorreram na TO-255. Em um dos casos, por volta das 15 horas, o motociclista Valdiron Pereira de Carvalho, de 41 anos, morreu após bater de frente com um carro, próximo ao setor industrial. Conforme relato do motorista do car...