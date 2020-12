Vida Urbana Dois morrem e cinco ficam feridos em dois acidentes na BR-153 No Sul, uma colisão frontal entre carros deixa um morto e quatro feridos e pista chegou a ser interditada por duas horas; já em outro acidente, um homem morreu ao ficar preso às ferragens de um carro depois de bater em ônibus

Dois acidentes de trânsito registrados nesta quarta-feira, 16, na BR-153 deixaram duas mortes e cinco pessoas feridas. Um dos casos ocorreu entre Aliança do Tocantins e Crixás do Tocantins e outro em Barrolândia. As informações são do G1 Tocantins. No primeiro acidente, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas quando dois carros bateram de frente na rod...