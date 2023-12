A Polícia Civil prendeu dois homens, de 22 e 23 anos, suspeitos de matar a facadas o jovem Pablo Henrique Soares, de 19 anos, no dia 9 de setembro deste ano, dentro da sua residência, no setor Vila Azul, em Araguaína. Os suspeitos foram presos por meio de ação realizada pela 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na noite de quinta-feira, 30.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o crime teria sido motivado por disputas por territórios entre integrantes de facções criminosas rivais.

As investigações da 2ª DHPP indicam que no dia do crime, os suspeitos chegaram até a residência de Pablo, arrombaram o portão e o encontraram dormindo em sua cama. Eles teriam desferido inúmeros golpes de faca que atingiram a região do tórax, cabeça, pescoço, rosto e as costas.

“Para se ter uma ideia da brutalidade do ataque, a faca utilizada ficou cravada nas costas da vítima, tamanha a violência empregada por seus algozes”, disse o delegado Breno Eduardo Campos Alves, por meio da assessoria.

Prisões

Os suspeitos foram encontrados pela Polícia Civil nas proximidades da Via Lago, um dos cartões postais de Araguaína. “Por meio de abordagem, conseguimos prender um dos envolvidos no crime, porém o segundo investigado conseguiu correr e se embrenhou em uma região de mata, próximo a Via Lago. Desse modo, montamos um cerco policial e após algum tempo, também conseguimos capturar o segundo suspeito”, disse o delegado.

Após a prisão, os suspeitos foram conduzidos até a sede da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil e depois recolhidos à Unidade Penal Regional de Araguaína