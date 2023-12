Redação Jornal do Tocantins

Dois homens, de 20 e 32 anos, foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, no Jardim Taquari, em Palmas, na tarde de quinta-feira, 7.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes da 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (Denarc) de Palmas, encontraram pedaços e porções de maconha dentro de uma residência com os dois.

O delegado Alexander Pereira da Costa informou, por meio de assessoria, que os suspeitos utilizavam a residência no setor, para armazenamento e comercialização de drogas. “As equipes da 1ª Denarc se deslocaram ao Jardim Taquari e após certo tempo de monitoramento, flagraram pessoas entrando e saindo da casa em uma atividade típica no sentido de adquirir porções de drogas no local”.

A pasta informou que durante a ação foram encontrados na casa mais de 2 kg de maconha. A Polícia Civil conduziu os suspeitos para a Unidade Penal de Palmas.