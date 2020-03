Vida Urbana Dois homens são assassinados em menos de 24 horas na região do Bico do Papagaio Crimes aconteceram neste domingo São Bento do Tocantins e Axixá do Tocantins

Dois casos de assassinatos foram registrados neste fim de semana na região do Bico do Papagaio. Os crimes aconteceram em São Bento do Tocantins e Axixá do Tocantins, um dos suspeitos acabou sendo detido pela Polícia Militar. Os casos acontecer no domingo, 29. Conforme a PM, um dos casos aconteceu no período da tarde no assentamento Alto Bonito, em São Bento do Toc...