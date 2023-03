A Polícia Militar (PM) prendeu dois suspeitos, de 23 e 24 anos, na noite desta quinta-feira, 30, no Bairro São João e no Setor Coimbra em Araguaína, pela morte do mototaxista Roniel dos Santos Bezerra, de 36 anos, que ocorreu no mesmo dia quando acabou atraído para uma emboscada para ser assaltado. Conforme a PM, os suspeitos roubaram cerca de R$ 3 mil em dinheiro e uma motocicleta Honda/CG 125 FAN.

Segundo a polícia, os suspeitos ligaram para a vítima com intuito de atraí-la até o Setor Morada do Sol II, em que realizaram diversas ameaças com uma arma de fogo. Três suspeitos entraram em luta corporal com a vítima após o mototaxista negar realizar transferências bancárias.

O suspeito de 24 anos é apontado como autor do disparo que atingiu o lado esquerdo do peito do mototaxista, durante a luta corporal, e teria informado aos agentes militares sobre o terceiro suspeito, responsável por planejar o assalto. A polícia segue com as buscas do terceiro suspeito.

De acordo com a polícia, um dos suspeitos era vizinho da vítima e escutou o mototaxista dizer que havia uma quantia muito grande de dinheiro guardada, com isso realizaram uma emboscada para atrair o mototaxista.

Para capturar os suspeitos, a polícia fez uma barreira numa região de chácaras e um veículo branco passou pelo local em alta velocidade até uma residência no Bairro São João, onde localizaram o primeiro suspeito,de 23 anos, que relatou aos militares ter participado do crime.

A Polícia Militar prendeu o segundo homem, de 24 anos, após denúncia de que ele teria sido rendido por populares e abandonado com lesões corporais no Setor Coimbra. Com o homem a polícia encontrou cerca de R$ 1,8 mil em espécie e já tinha mandado de prisão em aberto por homicídio.