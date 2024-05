Vida Urbana Doce espera: grávidas de primeira viagem vivem a expectativa do título de mãe O JTo faz um especial para o Dia da Mães contando a experiência da primeira gravidez, onde o planejamento cede à maravilha e incerteza. E também fala com mães experientes, que embarcam na nova gestação

A maternidade é uma jornada repleta de emoções e surpresas, pois simboliza a chegada de um novo membro à família. Para muitas mães de primeira viagem, a descoberta da gravidez é um turbilhão de emoções. Do entusiasmo pela nova vida que está por vir à ansiedade sobre o que esperar nos próximos meses. Na reportagem especial do Dia das Mães, o JTo retrata a descoberta e a ex...