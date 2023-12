O Governo do Estado divulgou o resultado final do concurso da Secretaria Estadual da Educação (Seduc). A publicação está no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 30. Na edição, também é possível conferir o resultado definitivo da Perícia Médica.

De acordo com a Seduc, as informações também estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca realizadora do certame, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.

Posse digital

Segundo a pasta, a convocação dos aprovados está prevista para ocorrer após o final deste ano letivo e será conduzida pela Secretaria de Estado da Administração (Secad).

A Secad irá orientar os novos servidores sobre os detalhes operacionais da posse, que será digital, e inclui a documentação necessária, procedimentos on-line e suporte técnico.

A pasta ressalta que a posse digital é pioneira e visa facilitar a logística para os novos servidores, em especial para aqueles que moram em outros estados, e busca eliminar barreiras geográficas, para ter mais agilidade.

Conforme a Seduc, a formação e o início dos trabalhos para os novos professores da rede estadual de educação estão previstos para o mês de janeiro de 2024.

O concurso ofertou 5.242 vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica e coordenador pedagógico na educação indígena.

O certame contou com um total de 35.986 inscritos para preenchimento de 5.242 vagas.

As provas foram aplicadas no dia 11 de junho. Ainda segundo a Seduc, com o reajuste de 11%, somado à data-base de 5,93%, a remuneração inicial para os aprovados é de R$ 5.674,35.