Vida Urbana Divulgado calendário para verificação dos taxímetros da capital Metrologia Estadual realiza a Verificação Anual Periódica de Taxímetros conforme calendário definido pela numeração final de placas

A Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO divulgou o calendário para a Verificação Anual Periódica dos Taxímetros e a instalação do Selo de Conformidade de 2020. Segundo o comunicado da agência, para a vistoria, é obrigatório que os taxistas estejam com a documentação em dia e o veículo em conformid...