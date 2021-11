Vida Urbana Distribuidora de bebidas é furtada na 704 Sul na madrugada desta quinta-feira Imagens gravadas pelas câmeras de segurança apontam o momento que um homem circula pela loja e furta objetos no local

Por volta das 2 horas da madrugada desta quinta-feira, 18, bandidos arrombaram as portas de entrada de uma distribuidora de bebidas localizada na Quadra 704 Sul, plano diretor de Palmas. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança apontam o momento que um homem circula pela loja e furta objetos no local. O proprietário do estabelecimento, Ronan Medra...