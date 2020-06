Uma comunicação do diretor técnico do Hospital Regional de Araguaína (HRA) fotografada por pacientes do hospital mostra que a infecção por Covid-19 não está mais restrita aos internados dos setores exclusivos para a doença e alcançou quem está internado por outras doenças em outras alas.



Assinado pelo diretor Sérgio Nogueira de Aguiar, o comunicado interno tem data do dia 16 de junho e afirma que mesmo tendo realizado o plano de contingência e várias ações para minimizar a contaminação, o hospital está com alas com pacientes suspeitos e positivos para Covid-19.

"Estes pacientes, suspeitos ou positivos, adentraram o HRA por suas patologias de base Não Covid-19, foram contaminados e muitos encontram-se assintomáticos ou com sintomas de Covid-19", diz o documento.

O documento repassa, portanto, o protocolo para esses pacientes com comorbidades e infectados pelo novo coronavírus para serem duplamente assistidos, pela doença base e pela covid.

"Enquanto o paciente permanecer internado no HRA deverá ser assistido pelo médico da sua patologia de base e em casos de urgência ou emergência com esses pacientes nas alas deverá ser acionado o médico assistente e também o médico do Pronto Socorro da Sala Verde,", relata o diretor.