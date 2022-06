Vida Urbana Dia nacional do diabetes é neste domingo, 26 e Estado totaliza mais de 38 mil casos de diabetes Dados são do último relatório trimestral; maior incidência da doença está na faixa dos 40 a 79 anos, no qual 54% em mulheres e 46% em homens

O combate ao diabetes é fortalecido pelo dia nacional do diabetes, celebrado neste domingo, 26. De acordo com os dados do último relatório trimestral de diabetes e hipertensão, o Tocantins totaliza mais de 38 mil casos de diabetes. Os números também informam que, no Estado, a maior incidência da doença está na faixa dos 40 a 79 anos, no qual 54% em mulheres e 4...