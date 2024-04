Vida Urbana Dia do Hino Nacional Brasileiro: veja os elementos históricos da canção e o significado das palavras O símbolo nacional completa 115 anos e o JTo reuniu algumas curiosidades e um pouco da história da sua composição

Neste sábado (13) é comemorado o dia do Hino Nacional, que completa 115 anos. Conheça os elementos históricos que compõem o nosso hino e o significado das palavras incomuns que estão na letra. Segundo o doutor em história Rodrigo Mendes de Oliveira, a melodia do hino foi composta ainda no século XIX por Francisco Manuel da Silva, mas a letra só foi...