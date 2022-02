Vida Urbana Dia D de vacinação contra Covid-19 será realizado em setor afastado de Gurupi a pedido da comunidade Ação vacinará crianças e adultos nesta quinta-feira no setor Campo Bello

A Secretária Municipal da Saúde (Semus) de Gurupi realiza o dia D de D de vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira, 17. A ação é destinada às famílias que moram no setor Campo Bello e as equipes de vacinação atenderão na Unidade básica de saúde do setor a partir das 8 horas. Conforme a Semus, a ação será realizada devido a solicitação da própria comuni...