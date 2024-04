Vida Urbana Dia D de multivacinação será realizado em Porto Nacional neste sábado Vacinação tem como foco a imunização de crianças e adolescentes contra doenças como pneumonia, hepatite, Covid, dentre outras

O “Dia D” de multivacinação vai ocorrer neste sábado (27) em Porto Nacional, região central do estado. A vacinação tem como foco a imunização de crianças e adolescentes, com abrangência para doenças como pneumonia, hepatite, Covid, dentre outras. A Secretaria Municipal de Porto Nacional (Semus) realizará um mutirão em todas as Unidades Básicas de Saú...