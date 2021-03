Vida Urbana Devido ao aumento de casos da Covid-19, UFT suspende concurso para professores UFT afirma que no momento que a universidade perceber condições favoráveis à realização do certame, um novo cronograma será publicado e divulgado

A Coordenação Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese) suspendeu o Concurso Público para professor efetivo 2020/1. A justificativa da universidade é devido à atual condição sanitária do País, em função do aumento de casos de Covid-19 e os possíveis riscos à saúde dos candidatos. A decisão pela suspensão do processo seletivo, de acordo c...