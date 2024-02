Publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição de quinta-feira, 1º, dois editais de notificações de proprietários de veículos que cometeram infrações de trânsito no Tocantins entre 2023 e 2024, dão prazo até o dia 4 de março para pagamento com desconto de 20%.

O motorista também pode interpor recurso para contestar a multa no mesmo prazo. O recurso será julgado pela Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari).

As listas podem ser conferidas entre as páginas 35 e 39 do Diário Oficial. Na publicação constam os dados das infrações de trânsito com placa e estado; órgão autuador; número do auto de infração; data do cometimento; hora que foi cometido e código/desdobramento.

Conforme a publicação, demais informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: multas@detran.to.gov.br.