Um detento da Unidade Penal Barra da Grota em Araguaína foi encontrado em sua cela com diversos cortes no corpo na manhã deste domingo, 21 de maio, dentro do presídio. O homem, natural de Ananás (TO), tem 28 anos, e cumpre pena por crimes como roubo qualificado.

Segundo o relato de um policial penal de 36 anos que cuida da ala o homem está preso, o detento estava em sua cela com os cortes espalhados no corpo, indicando que havia se automutilando.

Aos ser perguntado por qual motivo havia se automutilado, o detento reclamou que não está bem psicologicamente e tem passado por problemas depressivos dentro do presídio, segundo o relato do policial penal.

A escolta penal do presidio procurou 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, e registrou um Boletim de Ocorrência para "se preservarem de que algo pior possa ser feito pelo detento".