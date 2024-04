Vida Urbana Detento com pena no semiaberto é preso por furtar R$ 8 mil da conta de suspeito preso pela PM Homem de 34 anos abordado por militares em 27 de janeiro, acabou encaminhado à delegacia e seu celular ficou no local da abordagem. Suspeito de 22 anos pegou o aparelho e subtraiu a quantia da conta da vítima

Policiais civis da 63ª Delegacia de Paraíso do Tocantins cumpriram na tarde desta terça-feira (9), mandado de prisão contra um homem de 22 anos, suspeito pelo crime de furto qualificado pela violação de dispositivo eletrônico. De acordo com as informações, divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública na tarde desta terça, depois de ser liberada na 9ª Cen...