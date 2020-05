Vida Urbana Desembargadora concede liminar ao PSB para transporte coletivo voltar a ter 50% da lotação Decisão saiu nesta quarta-feira, um dia após o juiz de primeiro grau ter negado o mesmo pedido feito pelo PSB

A desembargadora Jacqueline Adorno concedeu liminar em um recurso do PSB para suspender, por tempo indeterminado, o transporte coletivo em Palmas acima de 50% da lotação sentada até julgamento final do agravo pelo colegiado do TJTO. O partido recorreu ao Tribunal de Justiça com um agravo de instrumento contra a decisão de terça-feira, 13, do juiz Roniclay ...