Vida Urbana Desde 2019, Tocantins tem transmissão local da Malária controlada Dados da Saúde mostram que em 2020 houve 20 casos notificados, entretanto são de casos importados de outros estados; em 2021 já são seis registros importados

O Tocantins teve seis notificações de casos importados de malária no primeiro trimestre deste ano, ou seja, de pessoas infectadas em outros estados ou países, conforme o número da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os casos notificados foram dois em Araguaína, um em Dianópolis, um em Esperantina, um em Palmeiras e um em Paraíso do Tocantins. A saúde informa que o último c...