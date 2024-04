Vida Urbana Desafios diários: Mães falam sobre a luta pela inclusão dos filhos com autismo Nesta terça-feira (2) é celebrado o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo. O JTo preparou uma matéria especial sobre as dificuldades encontradas pelas mães, principalmente quando os filhos estão na fase adulta

Nesta terça-feira (2) é celebrado o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo. Conforme o Ministério da Saúde, a data estabelecida em 2007, tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno. Embora algumas pessoas com o diagnóstico do Transtorno do Esp...