A Assembleia Legislativa aprovou na terça-feira, 22, pela manhã, um projeto apresentado pelo deputado estadual Olyntho Neto (PSDB) que dá o nome de "Ivo Carlesse" para o Hospital Geral de Gurupi (HGG), previsto para ter uma nova sede entregue neste ano.

Na justificativa, o deputado afirma que a homenagem com o nome é porque o agricultor paulista é pai do governador Mauro Carlesse (DEM), falecido em 1973 quando o governador estava com 14 anos, como mostrou em março o Jornal do Tocantins

No único voto contrário, o deputado e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Professor Júnior (GEO), lembrou as sugestões dadas pelo Sindicato dos Médicos (SIMED-TO) para que o homenageado fosse um médico com atuação na cidade.

Segundo a entidade, as opções seriam Colemar Cerqueira, Gilberto Resende Rocha e João Neves de Paula Teixeira, que faleceu aos 70 anos vítima de complicações de Covid-19 no dia 28 de julho, e deixou um legado de coragem e compromisso ético com os pacientes e colegas de profissão.

A sugestão sequer foi debatida na sessão do dia 22 de setembro, quando houve a aprovação e pode ser conferida no vídeo abaixo.

<