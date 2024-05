Vida Urbana Deputado Vicentinho faz homenagem a ex-secretário parlamentar morto em acidente na TO-262 Kennedy Martins Vale morreu após a caminhonete que ele dirigia capotar e explodir

O deputado federal Vicentinho Junior (Progressistas) utilizou as redes sociais para lamentar a morte de seu ex-secretário parlamentar, Kennedy Martins Vale, de 39 anos, que morreu após a caminhonete que dirigia capotar e explodir na rodovia TO-262, no sentido de Pindorama a Silvanópolis. "Com imenso pesar, soube do falecimento do meu querido amigo, Kennedy Martins, para n...