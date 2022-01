Vida Urbana Deputado federal Célio Moura tem sintomas leves e é diagnosticado com Covid-19 Político disse que tomou as três doses e reforçou: “vacina salva vidas”

O deputado federal Célio Moura (PT) publicou, em rede social, que recebeu o diagnóstico positivo para COvid-19. "Estou com sintomas de gripe em grau leve. Sigo em cuidados. Estou com minhas 3 doses devidamente tomadas", escreveu. O deputado disse ainda que segue as orientações médicas, permanecendo em isolamento e, por isso, suspendeu todas as agendas previs...