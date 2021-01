Vida Urbana Deputado federal Célio Moura sofre acidente na BR-153 Irmão do deputado que conduzia o carro morreu no local e deputado está internado

Segundo o G1 Tocantins, Marcilon Moura, irmão do deputado federal Célio Moura (PT), morreu em um acidente na BR-153 no norte do Tocantins, na noite desta sábado (2). O parlamentar também estava no veículo. Ele ficou ferido e foi levado para um hospital de Araguaína, no norte do estado. A assessoria de comunicação de Célio Moura informou que ele quebrou um braço e não c...