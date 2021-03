Vida Urbana Deputado constituinte Lindolfo Campelo morre de Covid-19 nesta quarta-feira em Palmas Campelo era de Colinas do Tocantins, cidade distante a 350 km de Palmas, advogado e também foi uma das personalidades que lutaram pela criação do Tocantins e formação da constituinte estadual

O deputado constituinte Lindolfo Campelo morreu nesta quarta-feira, 10, em um hospital particular da Capital, vítima da Covid-19. Campelo era de Colinas do Tocantins, cidade distante a 350 km de Palmas, advogado e também foi uma das personalidades que lutaram pela criação do Tocantins e formação da constituinte estadual. O deputado constituinte deixa a esposa Na...