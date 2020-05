Vida Urbana Denarc prende dois, apreende drogas e localiza ponto de venda na “Favela dos Ciganos” em Palmas Local localizado no setor Sol Nascente foi descoberto após monitoramento e investigações; no mesmo dia PM prendeu suspeito no setor Flamboyant

Uma operação contra do tráfico de drogas resultou na prisão de dois homens, 44 e 48 anos, e apreensão de diferentes drogas na Capital. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 6, por volta das 23 horas, no setor Sol Nascente, e contou com agentes da Divisão de Repressão a Narcóticos (Denarc) em Palmas. Conforme a Polícia Civil, a Denarc apreendeu 1 kg de maconha em bar...