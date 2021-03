Vida Urbana Denarc cumpre três mandados de prisão, dois dentro da unidade de Segurança Máxima de Cariri Ação policial investiga rede de organização voltada para o tráfico chefiadas de dentro de presídios

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Penal, cumpriu três mandados de prisão da Operação Hidra de Lerna nesta terça-feira, 16, no Sul e Sudeste do Estado. Uma das detenções, de uma mulher, ocorreu em Arraias e outros dois mandados tiveram seus cumprimentos dentro da unidade de Segurança Máxima de Cariri. Conforme a Divisão Especializada de Repressão a Narc...