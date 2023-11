Vida Urbana Delegado do Pará é preso suspeito de exigir R$ 15 mil de empresário palmense para liberar caminhão Empresário gravou negociação, pagou R$ 7,5 mil em espécie ao suspeito e procurou a delegacia no Tocantins para registrar o crime, diz SSP

Um delegado da Polícia Civil do Pará está preso desde a segunda-feira, 6, em Paraíso do Tocantins, suspeito de exigir R$ 15 mil reais de um empresário de Palmas para liberar um caminhão em Santana do Araguaia (PA). As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo a pasta, o empresário procurou a Polícia Civil do Tocantins para registrar a ocor...