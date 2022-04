Vida Urbana Defesa Civil prevê chuvas em Palmas para este sábado e também no feriado da Semana Santa O órgão destaca que na Semana Santa de 2022 será de 10 a 17 de abril, mês de transição do período chuvoso para o de estiagem, as primeiras tendências projetadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia indicam que há possibilidades de chuvas isoladas durantes esses dias na Capital

A Defesa Civil Municipal de Palmas publicou aviso de risco de chuvas intensas para Palmas e região, com alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - grau de severidade, com perigo potencial para este sábado, 9, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40-60 km/h. Segundo a Defesa Civil, há baixo risco de corte de ene...