Vida Urbana Defesa Civil emite alerta laranja para cidade abaixo da UHE de Lajeado com elevação de vazão Informação da empresa Investco é que a vazão poderá chegar a 18.500 m³/s; atualmente, Estado tem 850 desabrigados ou desalojados

Atualizada as 17:43 após a Secom do Governo do Tocantins atualizar o número de cidades em alerta A partir desta segunda-feira, 10, as cidades abaixo da Usina Hidrelétrica de Lajeado no rio Tocantins estão em alerta laranja devido a elevação da vazão de jusante, conforme notificação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual. A elevação pode ser superior ...